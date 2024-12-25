Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu, 2020-2021 sezonunda kaçırılan şampiyonluk fırsatı ve Galatasaray’da birlikte oynadığı efsane futbolcu Gheorghe Hagi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. HT Spor’a konuşan Belözoğlu, futbol kariyerinin dönüm noktalarına dair samimi ifadeler kullandı.

"Şampiyonluk kupası önümüzdeydi, ama başaramadık"

2020-2021 sezonunun unutulmaz anlarını değerlendiren Emre Belözoğlu, özellikle Sivasspor maçının hafızasında derin izler bıraktığını belirtti. Şampiyonluk yolunda büyük bir fırsat yakaladıklarını ifade eden Belözoğlu, şunları söyledi:

"2020-21 sezonunda Karagümrük'ün Beşiktaş'ı yeneceğini düşünüyordum. Beşiktaş ciddi bir düşüşteydi. Sivasspor maçı ise bizim için tarihi bir fırsattı. Devre arasında oyunculara 'Kupası olan var mı? Bu maçı kazanarak kaderi değiştirebiliriz' dedim. Ancak futbol böyle bir oyun, top içeri girmedi ve şampiyonluğu kaçırdık. O anları asla unutamam."

Hagi’ye övgü: "Türkiye’nin gördüğü en iyi futbolcu"

Galatasaray altyapısında yetişen ve futbolculuk kariyerine burada adım atan Emre Belözoğlu, Rumen futbol efsanesi Gheorghe Hagi hakkında da övgü dolu sözler söyledi. Belözoğlu, Hagi’nin gelişiminde büyük rol oynadığını belirterek, "Hagi, Türkiye'nin gördüğü en iyi futbolcu. Ondan çok şey öğrendim ve gelişimimde önemli katkısı oldu" dedi.