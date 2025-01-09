Eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, dün İstanbul Beykoz'da meydana gelen motorsiklet kazası sonucu yaralandı. Kaza, Belözoğlu'nun kullandığı motorsikletin kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleşti. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Belözoğlu'nu hastaneye kaldırdı.

Bacağında ödem oluştu

Hastanede yapılan tetkikler sonucu bacağında ödem oluştuğu tespit edilen 44 yaşındaki Belözoğlu, gerekli müdahalelerin ardından taburcu edildi. Evde tedavisine devam edilen Belözoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve desteklerinden ötürü takipçilerine teşekkür etti.

"Çok şükür durumum iyi, evde tedavi görüyorum. Destek olan herkese teşekkür ederim," diyen Belözoğlu, kazayla ilgili detayları da paylaştı. Kaza sonrasında bacağında meydana gelen sıyrıklar ve şişlik görenleri şok etti.