Antalyaspor, Alex de Souza ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör olarak Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı. TRT Spor'un haberine göre, tecrübeli teknik adam kısa süre içinde takımın başına geçecek.

Emre Belözoğlu'nun son takımı Ankaragücü

Emre Belözoğlu, son olarak MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük yapmış ve Temmuz 2024'ten bu yana takım çalıştırmamıştı. Tecrübeli teknik adamın Antalyaspor ile anlaşması, takıma yeni bir soluk getireceği ve Akdeniz ekibinin performansını üst seviyelere taşıyacağı beklentisini oluşturuyor.

Antalyaspor'dan resmi açıklama bekleniyor

Antalyaspor'un resmi açıklamasının kısa süre içinde yapılması beklenirken, Emre Belözoğlu'nun takıma katacağı deneyim ve strateji, taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.