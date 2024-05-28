Emre Erdemoğlu, Bakü Fashion Week kapsamında muhteşem bir defile ile Sonbahar/Kış 2025 koleksiyonunu tanıttı. "BAĞ" adını verdiği koleksiyon, Mavi ve Bej'in Bordo ile buluşmasıyla dikkat çekti.

Bakü Fashion Week'in gözdesi haline gelen Emre Erdemoğlu defilesi, iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarının katılımıyla büyük ilgi gördü. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması'nın başarılı ismi olan Erdemoğlu, Sonbahar/Kış 2025 koleksiyonunda insan ilişkilerindeki bağın dramatik gücünü yansıttı.

Tasarımlarında her sezon olduğu gibi askeri formları işleyen Erdemoğlu, bu sezon da güçlü anlatımı ve zengin renk seçimiyle lüks algısını yeniden şekillendirdi. Deri detayların öne çıktığı koleksiyonda, kaşe kabanlar, büyük formdaki ceketler ve uzun trençkotlar dikkat çekti.

Her sezon farklı karakter ve koleksiyon

Her sezon farklı karakterleri koleksiyonlarına yansıtan tasarımcı, bu sezon da insanlar arasındaki koşulsuz bağı farklı bir anlatımla sunmayı tercih etti. Military formların sokak stiliyle birleştirildiği koleksiyonda, oversize kabanlar, işlemeli kimonolar, uzun trençkotlar, yüksek bel pantolonlar ve yüksek vatkalı askeri ceketler ön plana çıktı.

Emre Erdemoğlu'nun Bakü Fashion Week'teki gösterisi, moda severler tarafından büyük beğeni topladı ve sanatseverlere yeni bir moda deneyimi yaşattı.