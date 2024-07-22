Festival, Erzincan Valiliği, Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleştirildi ve festival boyunca renkli etkinlikler ve sportif aktivitelerle dolu dolu geçti.

İzleyiciler unutulmaz anlar yaşattı

Emre Fel, festivalin en dikkat çekici anlarından birine imza atarak, dinleyicilere enerjik bir konser sundu. Ünlü sanatçı, festival alanını dolduran binlerce kişiye sevilen şarkılarından oluşan bir repertuar sundu. “Veda Türküsü”, “Senden Güzeli mi Var” ve “Bilmem Bu Yol Nereye Çıkar” gibi hit parçalarıyla izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Festival süresince katılımcılar, sportif yarışmalar, doğa yürüyüşleri ve çeşitli interaktif etkinlikler ile eğlenceli vakit geçirdi.