Son olarak Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde rol alan Emre Karayel, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı. Oyuncu, sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşarak “Geldi ikinci paşam” notunu ekledi.
Aile Hayatı
-
Eşi: İç mimar Gizem Demirci
-
İlk çocukları: Can (2021 doğumlu)
-
İkinci çocuk: İkinci erkek bebek (2025 doğumlu)
Emre Karayel, 2020 yılında Gizem Demirci ile evlenmişti. Çiftin ikinci çocuklarının dünyaya gelmesi, sevenleri ve takipçileri arasında büyük sevinç yarattı.
Bahar Dizisinden Ayrılığı
Karayel, Bahar dizisine katıldıktan kısa bir süre sonra projeden ayrılmıştı. Ayrılık kararının ardından sosyal medyada hayranlarından binlerce yorum ve destek mesajı aldı.