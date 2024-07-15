Geçtiğimiz hafta emtia piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Çin ekonomisine dair endişeler ve hava koşullarının iyileşmesi, emtia fiyatlarında belirgin düşüşlere neden oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonda düşüş eğilimi olduğunu belirtmesi ve ABD’de tüketici enflasyonunun yavaşlaması, altın fiyatlarında yükselişe neden olurken, diğer emtialar genel olarak değer kaybetti.

Altın ve gümüş: Farklı yönlerde hareket

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 0,8 değer kazanırken, gümüş yüzde 1,4, platin yüzde 2,7, paladyum ise yüzde 5,9 değer kaybetti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ABD’de enflasyonun yavaşlamasına dair veriler, altın fiyatlarını yukarı çekti. Ancak, küresel ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı tahminleri gümüş fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Baz metallerde düşüş eğilimi

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 2,4, kurşun yüzde 1,2, nikel yüzde 2,8, çinko ise yüzde 1,9 oranında değer kaybetti. Çin’de açıklanan enflasyon verileri, talebin zayıflamaya devam ettiğini göstererek baz metal fiyatlarını aşağı çekti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklentilerin altında kalması, ekonomik aktivitenin yavaşlamasına işaret ediyor ve deflasyon riskini artırıyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,4, doğal gazın fiyatı ise yüzde 0,3 azaldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma olasılığı ve ABD'nin Texas kıyılarına ulaşan Beryl Kasırgası'nın etkileri petrol fiyatlarını aşağı çekti. Kasırga nedeniyle bazı limanların kapanma ihtimali fiyatları yükseltse de, bölgedeki petrol ve gaz firmalarının operasyonlarını sürdürmesi fiyatların düşüşüne neden oldu.

Soya fasulyesi tarihi düşüşte

Chicago Ticaret Borsası'nda soya fasulyesi fiyatları yüzde 5,7 azalarak Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. İyileşen hava koşulları, bu düşüşte etkili oldu. Buğday ve mısır fiyatları ise sırasıyla yüzde 6,7 ve yüzde 2,2 oranında azaldı. Pamuk ve şeker fiyatlarında da düşüşler gözlemlenirken, kahve ve kakao fiyatları yükseldi.

Kahve ve kakao fiyatlarında artış

Kahvenin fiyatı, Brezilya ve Vietnam’daki hava koşullarının kurak olacağı öngörüleriyle yüzde 8,7 arttı. Kakao fiyatları ise arz endişelerinin devam etmesiyle yüzde 6 oranında yükseldi.