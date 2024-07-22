Geçen hafta emtia piyasasında ABD seçim belirsizlikleri, Çin ekonomisine yönelik endişeler ve Brezilya'da tarım ürünlerindeki üretim artışı nedeniyle satış baskısı hakim oldu.

ABD seçimleri ve Çin ekonomisi emtia piyasasını etkiledi

Geçtiğimiz hafta emtia piyasasında önemli gelişmeler yaşandı. ABD seçimlerine yönelik belirsizlikler, Çin ekonomisine dair endişeler ve Brezilya’daki tarım ürünlerindeki üretim artışı, emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Merkez bankalarının enflasyonla mücadelede sona yaklaşması ve faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler netleşirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde üç faiz indirimi yapacağı beklentisi, piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.

Altın ve değerli metallerde değer kaybı

Altın, geçtiğimiz hafta ons bazında yüzde 0,4, gümüş yüzde 5,1, platin yüzde 3,9 ve paladyum yüzde 6,5 değer kaybetti. Fed'in eylül ayında faiz indirimlerine başlayabileceği beklentileri altının ons fiyatını 2 bin 483 dolara çıkararak rekor kırmasına neden oldu. Ancak bu seviyeden gelen kar satışlarıyla altın, 2 bin 400 dolar düzeyine indi. Analistler, sıkı para politikasının gevşemeye başlayacağı beklentilerinin altın fiyatlarını düşürdüğünü belirtti.

Dolara talebin artması da değerli metalleri olumsuz etkiledi. Gümüş, hem endüstriyel alanda hem de yatırım aracı olarak kullanıldığından dolayı fiyatlarında dalgalı bir seyir izledi. ABD’de başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi durumunda yeşil enerji yatırımlarının sekteye uğrayabileceği ve bu durumun gümüş ile bakır talebini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Baz metallerde sert düşüşler

Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 8,1, kurşun yüzde 3,8, nikel yüzde 3,5, çinko yüzde 5,5 ve alüminyum yüzde 14,9 oranında değer kaybetti. Çin'deki zayıf ekonomik veriler, özellikle baz metalleri olumsuz etkiledi. Çin’in 2. çeyrek GSYH’si, beklentilerin altında kalarak yüzde 4,7 arttı. Perakende satışlar ise yüzde 2 artışla Aralık 2022'den beri en yavaş artışını kaydetti. Analistler, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atabileceğini öngörüyor.

Enerji grubunda düşüşler

Enerji grubunda ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3, doğal gazın fiyatı ise yüzde 8,6 azaldı. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD doları karşısında diğer para birimlerinin değer kaybetmesi ve Çin’den gelen zayıf ekonomik veriler etkili oldu.

Tarım ürünlerinde sert düşüşler

Tarım grubunda da ciddi düşüşler gözlendi. Chicago Ticaret Borsası'nda, buğday yüzde 1,1, mısır yüzde 2,2, soya fasulyesi yüzde 2,8, pirinç ise yüzde 2,7 oranında değer kaybetti. Hindistan’ın pirinç ihracatındaki kısıtlamaları kaldıracağına dair haberler, pirinç fiyatlarını düşürdü. Petrol fiyatlarındaki düşüş de talep endişelerine yol açarak mısır fiyatlarını etkiledi.

Intercontinental Exchange'de, pamuk yüzde 0,7, şeker yüzde 2,8, kahve yüzde 4,2 oranında değer kaybederken, kakao yüzde 7 oranında düşüş kaydetti. Brezilya’da yağışların artması sonrası üretim endişelerinin azalması, kahve, pamuk ve şeker fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Batı Afrika’da iyileşen hava koşulları, kakao fiyatlarında arz endişelerini azaltarak sert düşüşlere yol açtı.