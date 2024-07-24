Celebs Arabic tarafından yapılan son araştırmada, en az deodorant kullanan ülkeler açıklandı. Türkiye ve Hindistan, bu listede ilk sırayı paylaşarak dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, deodorant kullanımıyla ilgili görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı.

En az deodorant kullanan ülkeler

Celebs Arabic'in haberine göre, dünya genelinde en az deodorant satın alan ülkeler Hindistan ve Türkiye oldu. Bu durum, deodorant kullanım alışkanlıklarının kültürel farklılıklar ve ekonomik faktörlerden nasıl etkilendiğini gözler önüne seriyor. Türkiye ve Hindistan'ın bu listeye girmesi, bu ülkelerde kişisel hijyen ürünlerine yönelik alışkanlıkların farklı olduğunu gösteriyor.

Sosyal medyada tartışmalar

Sosyal medya platformu X'te (eski Twitter), bu araştırma hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Kullanıcılar, deodorant kullanımının az olmasının toplu taşıma araçlarında yarattığı sorunlara dikkat çekti. "#Deodorant" hashtag'i altında yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Hindistan ile herhangi bir konuda aynı sıralamada yer alacağımız aklımıza gelmezdi."

"Kokudan toplu taşıma araçlarında duramıyoruz."

"Araplar yağlı yemekleri elleriyle yiyor. Önce kendilerine baksınlar..."

Bu yorumlar, deodorant kullanımının sadece kişisel bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal bir alışkanlık olduğunu ortaya koyuyor. Sosyal medyada yapılan bu paylaşımlar, deodorant kullanımının kültürel ve bölgesel farklılıklarla nasıl ilişkilendirildiğine dair bir tartışma başlattı.