Polis olmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Polis Akademisi Başkanlığı, 2024 - 2025 eğitim-öğretim yılı için Polis Meslek Yüksekokullarına 2.000 erkek ve 500 kadın olmak üzere toplamda 2.500 polis memuru adayı alımı yapacak. Başvurular 23 Temmuz'da başlayacak ve başvuru süreci, adayların merakla beklediği şartlar ve detaylarla birlikte açıklandı.

Başvuru tarihleri ve süreci

Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) öğrenci alımı için başvurular, 23 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak. Adaylar, başvurularını 29 Temmuz 2024 tarihine kadar http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirebilecekler.

Başvuru şartları ve detaylar

Adayların başvurabilmesi için aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için bu puan sınırı 200.000 olarak belirlenmiştir.

Yaş şartı olarak, 01 Ekim 2024 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1999 - 01 Ekim 2006 arasında doğmuş olmak).

Kadın adaylar için minimum 162 cm, erkek adaylar için minimum 167 cm boy şartı bulunmaktadır. Ayrıca, beden kitle indeksi 18-27 aralığında olmalıdır.

Sağlık durumu, Polis Meslek Yüksekokulları için belirlenen yönetmelik şartlarına uygun olmalıdır.

Geçmişte herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak ve polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Başvuru ücreti ve sınav aşamaları

Başvurular sırasında herhangi bir sınav başvuru ücreti ödenmeyecek. Adaylar, PMYO giriş sınavı aşamalarına katılmaya hak kazandıktan sonra sınav ücret bilgileri ve ödeme süreci hakkında bilgilendirilecek. Sınav ücreti ödeyen ancak başvuruları kabul edilmeyen adaylara ücret iadesi yapılmayacak.

Başvuru sonrası süreç ve atamalar

Sınavlarda başarılı olan adaylar, Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görecek ve eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra polis memuru olarak atamaları yapılacak. PMYO alım süreci ile ilgili tüm güncel bilgiler ve sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.