Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, 2023-2024 sezonunu ve Mayıs 2024 dönemini değerlendirmek üzere toplandı ve değerlendirme sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde faaliyet gösteren Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, TFF'nin Fair Play'in teşvik edilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e çıkan Göztepe, Fair Play ödüllerinde 3 ödüle birden sahip oldu.

Sezonun en centilmen takımı

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol 1. Lig 2023 - 2024 Sezonu En Centilmen Takımı ödülünü kazandı. TFF, açıklamasında gerekçe olarak şunları belirtti: " Göztepe, Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunu, takım olarak doğrudan kırmızı kart görmeden, ikinci sarıdan gördüğü tek kırmızı kartla tamamlayan tek takım olmuştur. Bunun yanı sıra maç başına 1,88 sarı kart ortalaması ile ligin en az sarı kart gören takımlarından biridir. Sezon boyunca iddialı bir şekilde mücadele veren ve Süper Lig'e çıkma başarısı bir takımın, sportif başarıyı amaçlarken zorlu mücadele koşullarında ve kazanma baskısı altında dahi Fair Play değerlerini ve centilmenliği elden bırakmayarak en iyi kart istatistiklerine sahip olması Kurulumuzca takdirle karşılanmış ve Göztepe 'Trendyol 1. Lig 2023 - 2024 sezonunun En Centilmen Takımı' ödülüne layık görülmüştür."

Sezonun En Centilmen Teknik Direktörü: Stanimir Stoilov

Trendyol 1. Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Teknik Direktörü ödülünün sahibi Göztepeli teknik direktör Stanimir Stoilov oldu. TFF gerekçesini, " Göztepe ile Süper Lig'e yükselirken, sözleri, davranışları ve vizyonu ile ülke futbolumuza ve marka değerine katkı sağlayan yaklaşımları, maç önü ve sonunda rakiplerine, rakiplerinin emeğine, hakemlere, futbol ailesine ve futbolun diğer paydaşlarına saygılı açıklamaları, oyuncuları üzerinde güven ve saygı uyandıran oyun odaklı centilmen duruşu ve örnek davranışları yanında gerektiğinde kendi objektif özeleştirisini yapabilmesi, daha iyi oynadığı için rakibini içtenlikle tebrik etmesi, skordan bağımsız olarak saha kenar duruşunu bozmadan oyunda kalması gibi Fair Play değerleri ile bire bir örtüşen eylem, davranış ve kişiliğinden dolayı Stanimir Stoilov '2023-2024 sezonunun Trendyol 1. Lig En Centilmen Teknik Direktörü' olarak ödüle layık görülmüştür." şeklinde yaptı.

Şehrimin takımı

Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı, "Şehrimin Takımı" projesiyle Federasyon tarafından "2023 - 2024 Sezonunun En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projeleri"nden biri olarak ödüle sahip oldu. Projeyi Türkiye Futbol Federasyonu, "Göztepe Spor Eğitim Vakfı'nın öncülüğünde, Göztepe Spor Kulübü ve gönüllerin iş birliği ile 'Şehrimin Takımı' projesi hayata geçirilmiş, çocuklar için uygun olan takvimlerde, futbol ile birlikte diğer spor branşlarını kapsayacak şekilde sezon boyunca devam etmiş, binlerce çocuğumuz sporla aktiviteleri ile buluşturulmuştur. Proje; çeşitli sosyal, ekonomik ve önyargı gibi sorunlardan ötürü spor karşılaşmalarına katılamayan, özellikle ilkokul ve ortaokul yaşlarındaki öğrencilerini sporla buluşturmayı amaçlamıştır. Bu amaçla, belirlenen bölgelerdeki çocuklarımıza ulaşılmış, onların hayatlarına sosyal açıdan dokunulması, sporun birleştirici gücü ile kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Kağıt bilet uygulamasının geçerli olduğu Göztepe - 1461 Trabzon FK karşılaşmasında bu öğrencileri kabul etmenin mümkün olmasıyla Gürsel Aksel Stadyumu, 6 Aralık 2023 günü çok özel bir güne tanıklık edilerek 2500 adet çanta hazırlanarak içlerine kumanya, sticker ve bileklikler konmuş, çocuklarımız, Gürsel Aksel Stadı'nın Doğu tribününde misafir edilmişlerdir." cümleleriyle tanıttı.