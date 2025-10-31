İngiltere’de 2024 yılı boyunca yaşanan araç hırsızlıkları, araç sahiplerini ve yetkilileri alarma geçirdi. Geçici araç sigortası şirketi Tempcover, DVLA (Araç Tescil Kurumu) verilerini analiz ederek en çok çalınan araç modellerinin listesini kamuoyuna sundu. Rapora göre, İngiltere genelinde günde ortalama 12 aracın çalındığı belirtiliyor.

Araştırmanın detayları

Rapor, yalnızca yaygın ve ekonomik modellerin değil, lüks araçların da hırsızlar için hedef olduğunu ortaya koyuyor. Range Rover Evoque, BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz C-Serisi gibi üst segment araçlar, çalınan araçlar arasında dikkat çeken isimler oldu. Yetkililer, bu araçların çoğunlukla ihracat amacıyla çalındığını ve yurt dışına kaçırılarak satıldığını belirtiyor.

Özellikle Ford Fiesta ve Volkswagen Golf gibi modellerin, hem yüksek talep görmesi hem de parça piyasasında hızlı değer kazanması nedeniyle hırsızların öncelikli hedefleri arasında yer aldığı vurgulanıyor.

İngiltere’de en çok çalınan 10 araç modeli (2024)

Ford Fiesta – 4.446 adet Volkswagen Golf – 1.727 adet Ford Focus – 1.700 adet Toyota RAV4 – 1.260 adet BMW 3 Serisi – 1.207 adet Range Rover Evoque – 1.079 adet Nissan Juke – 1.027 adet Mercedes-Benz C-Serisi – 1.024 adet Range Rover Sport – 950 adet Vauxhall Corsa – 870 adet

Uzman yorumları ve önlemler

Sigorta ve güvenlik uzmanları, bu rakamların araç sahiplerini daha dikkatli olmaya teşvik ettiğini belirtiyor. Araçların park edilmesi, alarm ve immobilizer sistemlerinin kullanımı ile araç takip sistemlerinin etkin şekilde devreye alınması, hırsızlık riskini ciddi şekilde azaltıyor.

Ayrıca, yetkililer ve polis ekipleri, araçların çalındıktan sonra çoğunlukla yurtdışına kaçırıldığını, bu nedenle sınır kontrollerinin ve ithalat-ihracat denetimlerinin önemini vurguluyor.

Türkiye’deki etkisi

Türkiye’de de benzer şekilde Ford Fiesta, Volkswagen Golf ve BMW 3 Serisi gibi modellerin popülerliği hırsızlar için cazip fırsatlar yaratıyor. Özellikle ikinci el ve yedek parça piyasasındaki yüksek talep, bu araçların hem İngiltere hem de Türkiye’de hedef olmasına yol açıyor.