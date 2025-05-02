Borsa İstanbul'da 2 Mayıs 2025 itibarıyla en çok işlem gören hisseler LOT bazında sıralandı. SASA liderliği elden bırakmadı.

En çok işlem gören hisseler (LOT bazında) - 1 Mayıs 2025

Borsa İstanbul'da 1 Mayıs 2025 tarihinde LOT bazında en çok işlem gören hisseler açıklandı. Günlük verilere göre SASA, ISCTR ve KATMR ilk üç sırada yer aldı. İşte detaylı liste:

Günlük en çok işlem gören 10 hisse (LOT bazında)

Hisse Son Fiyat (₺) Önceki Gün % Değişim Gün. Yüksek Gün. Düşük Ağırlıklı Ort. Hacim (LOT) Hacim (TL) SASA 4,18 4,23 -1,18 4,24 4,16 4,22 23.188.282 936.741.322 ISCTR 10,42 10,30 1,17 10,47 10,33 10,39 167.690.194 1.743.099.906 KATMR 1,52 1,48 2,70 1,55 1,47 1,51 159.565.060 240.321.111 IHLAS 2,44 2,28 7,02 2,50 2,29 2,43 146.695.393 356.252.133 PEHOL 15,61 16,50 -5,39 16,86 15,11 15,73 134.217.958 2.111.340.159 EKGYO 12,11 11,52 5,12 12,12 11,69 11,91 125.136.400 1.491.012.229 BJKAS 2,09 1,98 5,56 2,13 1,99 2,08 123.286.486 256.908.019 BTCIM 5,34 5,29 0,95 5,36 5,31 5,32 108.712.248 578.860.968 YKBNK 23,04 22,76 1,23 23,18 22,74 22,95 95.876.018 2.200.548.864 ADESE 2,66 2,42 9,92 2,66 2,40 2,59 95.233.745 246.217.884

SASA liderliğini koruyor

SASA hissesi, 23,1 milyon LOT işlem hacmi ile günün en çok işlem gören hissesi oldu. Düşüş yaşamasına rağmen yatırımcının ilgisi yüksekti.

H3: ISCTR ve KATMR ilk 3'te

ISCTR 167,6 milyon LOT ile ikinci, KATMR ise 159,5 milyon LOT ile üçüncü sırada yer aldı. KATMR hissesi gün içinde %2,70 değer kazandı.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. Hürriyet Bigpara'nın internet sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.