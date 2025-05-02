Borsa İstanbul'da 2 Mayıs 2025 itibarıyla en çok işlem gören hisseler LOT bazında sıralandı. SASA liderliği elden bırakmadı.
En çok işlem gören hisseler (LOT bazında) - 1 Mayıs 2025
Borsa İstanbul'da 1 Mayıs 2025 tarihinde LOT bazında en çok işlem gören hisseler açıklandı. Günlük verilere göre SASA, ISCTR ve KATMR ilk üç sırada yer aldı. İşte detaylı liste:
Günlük en çok işlem gören 10 hisse (LOT bazında)
|Hisse
|Son Fiyat (₺)
|Önceki Gün
|% Değişim
|Gün. Yüksek
|Gün. Düşük
|Ağırlıklı Ort.
|Hacim (LOT)
|Hacim (TL)
|SASA
|4,18
|4,23
|-1,18
|4,24
|4,16
|4,22
|23.188.282
|936.741.322
|ISCTR
|10,42
|10,30
|1,17
|10,47
|10,33
|10,39
|167.690.194
|1.743.099.906
|KATMR
|1,52
|1,48
|2,70
|1,55
|1,47
|1,51
|159.565.060
|240.321.111
|IHLAS
|2,44
|2,28
|7,02
|2,50
|2,29
|2,43
|146.695.393
|356.252.133
|PEHOL
|15,61
|16,50
|-5,39
|16,86
|15,11
|15,73
|134.217.958
|2.111.340.159
|EKGYO
|12,11
|11,52
|5,12
|12,12
|11,69
|11,91
|125.136.400
|1.491.012.229
|BJKAS
|2,09
|1,98
|5,56
|2,13
|1,99
|2,08
|123.286.486
|256.908.019
|BTCIM
|5,34
|5,29
|0,95
|5,36
|5,31
|5,32
|108.712.248
|578.860.968
|YKBNK
|23,04
|22,76
|1,23
|23,18
|22,74
|22,95
|95.876.018
|2.200.548.864
|ADESE
|2,66
|2,42
|9,92
|2,66
|2,40
|2,59
|95.233.745
|246.217.884
SASA liderliğini koruyor
SASA hissesi, 23,1 milyon LOT işlem hacmi ile günün en çok işlem gören hissesi oldu. Düşüş yaşamasına rağmen yatırımcının ilgisi yüksekti.
H3: ISCTR ve KATMR ilk 3'te
ISCTR 167,6 milyon LOT ile ikinci, KATMR ise 159,5 milyon LOT ile üçüncü sırada yer aldı. KATMR hissesi gün içinde %2,70 değer kazandı.
Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. Hürriyet Bigpara'nın internet sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.