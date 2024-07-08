Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde Haziran ayında en yüksek aylık reel getiri yüzde 1,62 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise bu oran yüzde 1,88 oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde

Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS): yüzde 0,87 reel getiri

Dolar: yüzde 0,37 kayıp

Euro: yüzde 0,77 kayıp

BIST 100 endeksi: yüzde 1,41 kayıp

Külçe altın: yüzde 1,53 kayıp

TÜFE ile indirgendiğinde

DİBS: yüzde 0,61 kazanç

Dolar: yüzde 0,63 kayıp

Euro: yüzde 1,02 kayıp

BIST 100 endeksi: yüzde 1,66 kayıp

Külçe altın: yüzde 1,78 kayıp

Üç Aylık Değerlendirme

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 8,73 kazanç

TÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 7,41 kazanç

Aynı dönemde

Euro: Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,12 kayıp

Altı Aylık Değerlendirme

BIST 100 endeksi, altı aylık değerlendirmede

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 13,35 kazanç

TÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 8,59 kazanç

Aynı dönemde

DİBS: Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,89, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,63 kayıp

Yıllık Değerlendirme

Yıllık değerlendirmede BIST 100 endeksi, en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 28,18 kazanç

TÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 12,12 kazanç

Yıllık bazda diğer yatırım araçlarının performansı ise şu şekilde oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde

Külçe altın: yüzde 11,42 kazanç

Dolar: yüzde 6,65 kayıp

Euro: yüzde 7,12 kayıp

Mevduat faizi (brüt): yüzde 19,55 kayıp

DİBS: yüzde 39,45 kayıp

TÜFE ile indirgendiğinde

Külçe altın: yüzde 2,55 kazanç

Dolar: yüzde 18,35 kayıp

Euro: yüzde 18,76 kayıp

Mevduat faizi (brüt): yüzde 29,63 kayıp

DİBS: yüzde 47,04 kayıp