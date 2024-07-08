Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde Haziran ayında en yüksek aylık reel getiri yüzde 1,62 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise bu oran yüzde 1,88 oldu.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde
Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS): yüzde 0,87 reel getiri
Dolar: yüzde 0,37 kayıp
Euro: yüzde 0,77 kayıp
BIST 100 endeksi: yüzde 1,41 kayıp
Külçe altın: yüzde 1,53 kayıp
TÜFE ile indirgendiğinde
DİBS: yüzde 0,61 kazanç
Dolar: yüzde 0,63 kayıp
Euro: yüzde 1,02 kayıp
BIST 100 endeksi: yüzde 1,66 kayıp
Külçe altın: yüzde 1,78 kayıp
Üç Aylık Değerlendirme
BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 8,73 kazanç
TÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 7,41 kazanç
Aynı dönemde
Euro: Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,98, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,12 kayıp
Altı Aylık Değerlendirme
BIST 100 endeksi, altı aylık değerlendirmede
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 13,35 kazanç
TÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 8,59 kazanç
Aynı dönemde
DİBS: Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,89, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,63 kayıp
Yıllık Değerlendirme
Yıllık değerlendirmede BIST 100 endeksi, en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 28,18 kazanç
TÜFE ile indirgendiğinde: yüzde 12,12 kazanç
Yıllık bazda diğer yatırım araçlarının performansı ise şu şekilde oldu
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde
Külçe altın: yüzde 11,42 kazanç
Dolar: yüzde 6,65 kayıp
Euro: yüzde 7,12 kayıp
Mevduat faizi (brüt): yüzde 19,55 kayıp
DİBS: yüzde 39,45 kayıp
TÜFE ile indirgendiğinde
Külçe altın: yüzde 2,55 kazanç
Dolar: yüzde 18,35 kayıp
Euro: yüzde 18,76 kayıp
Mevduat faizi (brüt): yüzde 29,63 kayıp
DİBS: yüzde 47,04 kayıp