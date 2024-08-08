Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, BIST 100 endeksi, temmuz ayında ve yıllık bazda yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Yatırım araçlarının Yİ-ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde farklı performanslar sergilediği görülürken, külçe altın ve döviz yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Aylık getiri performansları

Temmuz ayında BIST 100 endeksi, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,19, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 oranında reel getiri sağladı. Diğer yatırım araçlarının performansları ise şu şekilde oldu:

Külçe altın: Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,81, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,54 oranında reel getiri sağladı.

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,55, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,28 oranında reel getiri sağladı.

Mevduat faizi (Brüt): Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,37, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,11 oranında reel getiri sağladı.

Euro: Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,20 oranında, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,44 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Amerikan doları: Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,86, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,10 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık değerlendirme

Üç aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,64 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,21 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık performans

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,92 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,94 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık performans

Yıllık değerlendirmede BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık bazda diğer yatırım araçlarının performansları şu şekilde gerçekleşti:

Külçe altın: Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,80, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,80 oranında reel getiri sağladı.

Amerikan doları: Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,24, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,31 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Euro: Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,97, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,82 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Mevduat faizi (Brüt): Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,11 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS: Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,02, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,59 oranında yatırımcısına kaybettirdi.