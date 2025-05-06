Borsa İstanbul'da 6 mayıs 2025 tarihinde en çok yükselen hisseler açıklandı. GARFA, BİNHO ve NİBAS günün en çok kazandıranları arasında yer aldı.
6 Mayıs 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden bazıları yatırımcısına önemli oranda kazandırdı. en çok yükselen hisseler listesinde GARFA, BİNHO ve NİBAS ilk sıralarda yer aldı.
6 Mayıs 2025 günü Borsa İstanbul'da en çok artan hisseler
Hisse senetlerinde 6 mayıs tarihinde yaşanan yükselişler, yatırımcıların ilgisini çekti. yüzde 10'a yaklaşan artışlar ile dikkat çeken hisseler, borsada işlem hacimlerinde de öne çıktı.
En fazla değer kazanan hisseler tablosu
|Sıra
|Hisse
|Son Fiyat
|Günlük Yüzde (%)
|Hacim (TL)
|1
|GARFA
|34,32
|+10,00
|37.077.300
|2
|BINHO
|321,75
|+10,00
|25.150.876
|3
|NIBAS
|18,81
|+10,00
|66.959.420
|4
|BFREN
|198,80
|+9,96
|69.691.805
|5
|IEYHO
|13,81
|+9,95
|307.292.966
|6
|ONCSM
|92,30
|+9,95
|47.803.844
|7
|CRDFA
|11,19
|+9,92
|28.501.699
|8
|CEMAS
|9,63
|+9,81
|155.537.751
|9
|EDIP
|33,76
|+8,69
|130.657.339
|10
|MEGAP
|3,20
|+8,11
|1.036.678
Yatırımcının ilgisi teknoloji ve imalat sektöründe
En çok yükselen hisselerin büyük bölümü teknoloji ve sanayi sektöründen oluştu. bu sektörlerdeki hisselerde yaşanan yükseliş, sektörün gelecek beklentilerine duyulan güveni gösterdi.
Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. Hürriyet Bigpara'nın internet sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.