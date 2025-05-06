Borsa İstanbul'da 6 mayıs 2025 tarihinde en çok yükselen hisseler açıklandı. GARFA, BİNHO ve NİBAS günün en çok kazandıranları arasında yer aldı.

6 Mayıs 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden bazıları yatırımcısına önemli oranda kazandırdı. en çok yükselen hisseler listesinde GARFA, BİNHO ve NİBAS ilk sıralarda yer aldı.

6 Mayıs 2025 günü Borsa İstanbul'da en çok artan hisseler

Hisse senetlerinde 6 mayıs tarihinde yaşanan yükselişler, yatırımcıların ilgisini çekti. yüzde 10'a yaklaşan artışlar ile dikkat çeken hisseler, borsada işlem hacimlerinde de öne çıktı.

En fazla değer kazanan hisseler tablosu

Sıra Hisse Son Fiyat Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) 1 GARFA 34,32 +10,00 37.077.300 2 BINHO 321,75 +10,00 25.150.876 3 NIBAS 18,81 +10,00 66.959.420 4 BFREN 198,80 +9,96 69.691.805 5 IEYHO 13,81 +9,95 307.292.966 6 ONCSM 92,30 +9,95 47.803.844 7 CRDFA 11,19 +9,92 28.501.699 8 CEMAS 9,63 +9,81 155.537.751 9 EDIP 33,76 +8,69 130.657.339 10 MEGAP 3,20 +8,11 1.036.678

Yatırımcının ilgisi teknoloji ve imalat sektöründe

En çok yükselen hisselerin büyük bölümü teknoloji ve sanayi sektöründen oluştu. bu sektörlerdeki hisselerde yaşanan yükseliş, sektörün gelecek beklentilerine duyulan güveni gösterdi.