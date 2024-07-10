Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdat Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'ın katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, emekli aylıklarında yapılacak olası zam tartışılacak. Toplantının sonucunda alınacak karar, Meclis'e sunulacak.

Yaklaşık 4 milyon emekli, emekli aylıklarına yapılacak olası zam düzenlemesini bekliyor. Son 6 aylık enflasyon sonrası zam oranının yüzde 24,73 olduğu ve bu zammın kök aylıklara uygulandığı belirtiliyor. Ancak en düşük emekli aylığı olan 7 bin 710 lira ve altında olanların aylığı, zamma rağmen en düşük aylığın altında kalmış durumda. Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor. AK Parti yetkilileri, düzenlemenin temmuz aylıklarına yetiştirilmeye çalışıldığını ancak gecikirse farkın ödenebileceğini belirtiyor.