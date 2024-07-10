Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir düzenleme için geri sayım başladı. SSK 2000 sonrası ve Bağ-Kur tarım emeklilerinin kök maaşları düşük kaldığı için sıfır zam alması büyük tepki toplamıştı. Hükümet, bu sorunu çözmek için harekete geçti ve yeni bir düzenleme hazırlığına başladı.

Yeni düzenlemede neler var?

En Düşük Emekli Maaşı Arttırılıyor: 10.000 TL olan en düşük emekli maaşı, 12.000-12.500 TL seviyesine çıkarılacak.

SSK 2000 Sonrası ve Bağ-Kur Tarım Emeklilerine Seyyanen Zam: Kök maaşı düşük olan bu emekliler, hem yüzde 24,73'lük enflasyon farkını hem de seyyanen zammı alacak.

Hazine Desteği: Emeklilerin kök maaşları, Hazine desteği ile yeni taban maaşa tamamlanacak.

Memur Emeklilerine Eşitleme: Memur emeklilerinin maaş zammı oranı da diğer emeklilerle eşitlenerek %24,73'e çıkarılacak.

En Düşük Memur Emekli Maaşı: 17.586 TL olan en düşük memur emekli maaşı, eşitleme ile 18.385 TL'ye yükselebilecek.

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni düzenlemenin Meclis'ten geçerek ay sonuna kadar yasalaşması ve emeklilerin yeni maaşlarını alması bekleniyor.

Kimler faydalanacak?

Yeni düzenlemeden en düşük emekli maaşı alan SSK 2000 sonrası ve Bağ-Kur tarım emeklileri ile memur emeklileri faydalanacak. Emekli kök aylığı 10 bin TL'nin üzerinde olanlar ise sadece enflasyon farkından yararlanacak.