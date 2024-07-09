Emekli ve memurların uzun süredir beklediği zamlı maaşlar gelecek hafta hesaplarına yatmaya başlayacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave bir düzenleme yapılması gündemde.

Emekliler için ek düzenleme

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında %24,73 oranında zam alacak. Ancak yapılan hesaplamalar gösteriyor ki, 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı bu zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalacak. Yaklaşık 1,8 milyon emekli, ilave bir düzenleme yapılmazsa, yılbaşından bu yana aldığı maaşı almaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak

En düşük emekli maaşının artırılması konusunda hükümetin hazırlık yaptığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir rakam olmamakla birlikte, düzenlemeye son şekli verilerek önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Bu düzenlemenin hayata geçebilmesi için Meclis'te bir yasa çalışması gerekiyor. Bu çalışma tamamlandığında kesin rakamlar belirlenecek.

En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkabilir

Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin TL'ye çıkarılması düşünülüyor. Bu rakam, Meclis'teki çalışmalar sırasında netlik kazanacak.