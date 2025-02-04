Milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete’de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. Meclis’ten geçen düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi.

Resmi Gazete’de yer alan açıklamada, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19. maddesinde yer alan ‘12.500’ ibaresi ‘14.469’ olarak değiştirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Emeklilere 1969 TL fark ödenecek

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak zam kapsamında, maaşlarını 12.500 TL olarak alan emeklilere 1969 TL fark ödemesi yapılacak.

Fark ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Ocak ayı farklarının hesaplara yatacağı tarihe ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan veya SGK’nın kısa süre içinde duyuru yapması bekleniyor.

Emekliler, maaş farklarının en kısa sürede hesaplarına yatırılmasını beklerken, resmi ödeme takviminin açıklanmasıyla detaylar netleşecek.