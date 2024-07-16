En düşük emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili düzenleme tamamlanma aşamasına geldi. AK Parti, bütçe desteğiyle maaş artışını içeren teklifi bugün TBMM'ye sunacak. Halen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının, 12 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

AK Parti'den vergi paketi içinde maaş artışı

AK Parti, uzun süredir üzerinde çalıştığı vergi paketi teklifi içinde en düşük emekli maaşlarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi bugün TBMM Başkanlığı'na sunacak. İlgili bakanlar ve AK Parti kurmayları tarafından yapılan etki analizleri doğrultusunda alternatif artış tutarları belirlenmiş olup, bu tutarlar dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Kulislerde, en düşük emekli maaşının 12 bin TL’ye yükseltilmesi konuşulurken, bu rakamın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın inisiyatifi ile 12 bin 500 TL’ye çıkarılabileceği de dile getiriliyor. Bu düzenleme, temmuz zammından yararlanamayacak olan yaklaşık 1.8 milyon emeklinin gözünü Meclis'e çevirmiş durumda.

Bugün yapılacak kabine toplantısında, depremzedelere yönelik indirim ve ödeme kolaylığı müjdesinin de açıklanabileceği belirtiliyor.

Abdullah Güler'den canlı yayında açıklamalar

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik soruları yanıtladı. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile bir araya geldiklerini belirten Güler, şunları kaydetti:

“Bakanlıklarımızın etki analizleri üzerinde çalıştık. Emeklilik sistemimize getireceği yük ve bütçe imkanlarını değerlendirdik. Bu analizleri toparladık ve ortaya bazı rakamlar çıktı. İnşallah bu akşam Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Son rakamlarla birlikte yarın Meclis Başkanlığı’na arz etmeyi planlıyoruz” dedi.

"Şu an bir rakam söylemek doğru olmaz"

En düşük emekli maaşının ne olacağı sorusuna ise Güler, şu yanıtı verdi: “Şu anda bir rakam söylemek doğru olmaz. Bazı alternatifler var çünkü. Bütçe karşılığı ve sürdürülebilirliği önemli. Enflasyonla mücadelemiz kapsamında bütçe dengelerini gözeterek sürdürülebilir bir artış planlıyoruz. Birkaç alternatif olduğu için yarın bunu milletimizle paylaşırız. TBMM’ye sunulacak kanun teklifimiz içinde yer alacak.”

Hazine desteği ile maaşlara tamamlama

Şu anda en düşük emekli aylığının Hazine desteğiyle 10 bin TL’ye tamamlandığını hatırlatan Güler, “Bu düzenlemede de ortaya çıkacak rakamın tamamlanması suretiyle bir çalışma yürütüyoruz. Geçmiş dönemdeki uygulama neyse aynı şekilde devam ettireceğiz” ifadesini kullandı.