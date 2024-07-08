Milyonlarca emeklinin beklediği zam 3 Temmuz’da belli oldu. Getirilen zam sonrası 1.8 milyon emeklinin kök maaşı 10 bin liranın altında kaldı. Bu duruma ilişkin ilave düzenleme AK Parti kurmaylarının çalışmaları arasında yer aldı.Gülsüm YILDIRIM / HERKES DUYSUN

ANKARA (İGFA) - Zamlı emekli maaşlar önümüzdeki hafta hesaplara geçecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 24,73 oranında zamlı maaşlarını alacak. Getirilen zamma rağmen kök maaşı 10 bin liranın altında kalan 1.8 milyon emekli bulunuyor.

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Geçen hafta emeklilere yapılan zamlar, 10 bin liranın altında aylığı olan kişilere yansımamıştı. Milyonlarca emekli bu duruma tepki gösterirken, AK Parti kurmaylarının yeni bir düzenleme için çalışma başlattığı öğrenildi. Üzerinde durulan çeşitli formüllerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

Bu adım için bir yasa gereken yasa çalışması Meclis'te yürütülürken kesin rakam belli olacak.

2 BİN TL DAHA GELEBİLİR

Kulislerden gelen bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması konuşuluyor.

Bu rakam Meclis'teki çalışmalar sırasında netleşecek.