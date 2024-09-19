İdil Bilgen ile dolu bir haftayı geride bıraktık. Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen’in kızı oluşu kendisinden daha çok konuşuldu.

Hatta Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu oluşundan da çok. Son bir jeneresyon kimin çocuğu olduğuna göre atandığına ya da görev verildiğine tanık olarak büyüdüğü için, İdil Bilgen’in de yarışmada seçilmesini doğal olarak babasının kimliğine bağladılar.

Bilgen Bingöl’e atanmış. Ve orada çalışma kararı almış. Bence bugünleri önceden bilseydi mutlaka psikiyatri uzmanı olmaya karar verir ve hastalanmış ruhları tedaviye adardı kendisini. Pek çok eleştiri arasında Bülent Ersoy’un eleştirisi bana en garip geleni oldu. ‘’Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi! Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu’’ dedi. Geçmişini unutmuş olmalı, ne güzel değil mi, bu kadar kendisini dişi hissetmesi. Kafa olarak kafa çok güzel ama konuşma tarzı sanattan da, nezaketten de çok uzak.

İnsanlar merhametli

ve terbiyeliydi

Bülent Ersoy’un cinsiyet değiştirdiği yıllarda ben çocuktum. Ona çevremdeki herkes şefkatle bakmıştı. Çok iyi hatırlıyorum, karşı komşumuz gazete manşetlerindeki Bülent Ersoy’a bakıp, erdi muradına bitti çilesi zavallının demişti. Kimse ona Şabaniye benzetmesi yapmamıştı. İnsanlar çok daha merhametli ve terbiyeliydi sanırım. Zavallı yakıştırması dimdik duran bir doktor hanım için ne kadar da uzak değil mi? Zavallı bir yanı olsaydı daha mı çabuk sahiplenilirdi sosyal medya kullanıcıları açısından acaba?

İdil Bilgen nezaketiyle bence sadece Türkiye Güzeli unvanını almaya hak kazanmış bir genç doktor Türk kadını. Nezaket fiziki güzelliğin de ötesinde bir kazanım.

Doktorluk yapacak

Acaba çok fakir bir ailenin kızı olsaydı, trajedilerden fırlamış olsaydı yine bu kadar eleştiri olur muydu kendisine? Estetik her şeyi çözer diye bağırlarına basar mıydı bu kafalar sevgili Bilgen’i? O reklam filmlerinden, dizilerden para kazanmanın peşine düşmeyip Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevine başlama kararı almış. Buna ayrıca saygı duydum. Tüm sevgim ve saygımla İdil Bilgen’i kutluyorum, bugüne kadar en sevdiğim ve en beğendiğim Türkiye Güzeli oldu.

Zerafetiyle, eğitimiyle, tertemiz geçmişi ve güzel ailesiyle örnek olması için kendisini ekranlara da çok yakıştırırdım. Sağlık programlarını sunmak en çok ona çok yakışmaz mıydı?