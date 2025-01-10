Dünya Ekonomik Forumu (WEF), iş gücü piyasasının büyük bir dönüşüm içinde olduğunu ortaya koydu. 2030 yılına kadar dünya genelinde 78 milyon yeni iş fırsatının oluşması beklenirken, en hızlı büyüyen mesleklerin başında tarım işçileri geliyor. Tarım işçilerinin büyüyen meslekler listesinde en üst sırada yer alması, bu sektörün teknolojik gelişmelere rağmen hala büyük bir insan gücü gerektirdiğini gösteriyor.

Akıllı tarım ve yenilikçi teknolojiler

Günümüzde, akıllı tarım sistemleri, drone teknolojileri ve hassas tarım uygulamaları gibi yenilikçi çözümler sayesinde tarım işçilerinin daha verimli çalışması sağlanıyor. Bu tür teknolojiler, tarımda iş gücü talebini artırırken, işçilerin daha nitelikli roller üstlenmesini mümkün kılıyor.

Hızla büyüyen diğer meslekler

Rapora göre, tarım işçilerinin yanı sıra, hafif kamyon ve teslimat sürücüleri, yazılım ve uygulama geliştiricileri gibi dijitalleşme ve e-ticaretin etkilediği sektörlerde de ciddi bir büyüme bekleniyor. Ayrıca, inşaat işçileri, mağaza satış görevlileri, hemşirelik ve sağlık çalışanları gibi geleneksel sektörlerde de önemli iş fırsatları oluşacak.

Hızla azalan meslekler

Öte yandan, teknolojinin yükselişi bazı mesleklerin gerilemesine yol açacak. Kasiyerler, bina kapıcıları ve güvenlik görevlileri gibi meslekler, otomasyon ve yapay zeka ile azalacak. Otomasyonun etkisiyle, özellikle muhasebe ve bordro memurları gibi idari görevlerde de insan gücüne olan ihtiyaç azalacak.

Yetenek açığı ve dönüşümün engelleri

WEF’in raporu, iş gücündeki en büyük engelin yetenek açığı olduğunu vurguluyor. İşverenlerin %63’ü bu sorunu en büyük bariyer olarak görüyor. Ayrıca, 2030 yılına kadar iş gücünde en çok talep görecek beceriler arasında yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik gibi teknolojik becerilerin yanı sıra esneklik ve dayanıklılık gibi insana özgü beceriler de bulunuyor.

Türkiye'nin geleceğe hazırlığı

Türkiye, genç ve dinamik nüfusuyla geleceğin iş gücü dönüşümüne hazır bir ülke konumunda. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeni teknolojik yatırımlar, Türkiye’nin iş gücü piyasasında yeni fırsatlar yaratacak. Genç nüfusun gelecekteki mesleklerdeki büyümeye katkı sağlayacağı ve eğitim ile beceri geliştirme programlarının bu dönüşümde kritik rol oynayacağı öngörülüyor. Türkiye, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı mesleklerdeki büyüme sayesinde global rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.