Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024 yılının en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 8. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

De la Fuente zirvede

İspanya Milli Takımı’nı EURO 2024’te şampiyonluğa taşıyan Luis de la Fuente, listenin zirvesine yerleşti. De la Fuente, uzmanlar ve gazetecilerden aldığı oylarla 2024’ün en iyi teknik direktörü unvanını kazandı.

Scaloni ikinci, Deschamps üçüncü

Arjantin Milli Takımı’nı Kupa Amerika şampiyonu yapan Lionel Scaloni, bu yıl ikinci sırada yer aldı. Fransa Milli Takımı’nın başarılı çalıştırıcısı Didier Deschamps ise üçüncü basamakta kendine yer buldu.

Montella’nın başarısı dikkat çekti

EURO 2024’te Türkiye’yi çeyrek finale taşıyan Vincenzo Montella, 8. sırada yer alarak dünya futbolunda saygın bir konuma ulaştı. Montella’nın liderliğinde ay-yıldızlı ekip, turnuvada gösterdiği performansla takdir toplamıştı.

Listeye giren diğer teknik direktörler ise şu şekilde sıralandı:

Gareth Southgate (İngiltere)

Emerson Fae (Fildişi Sahili)

Julian Nagelsmann (Almanya)

Nestor Lorenzo (Kolombiya)

Willy Sagnol (Gürcistan)

Marcelo Bielsa (Uruguay)