Apple, en ucuz iPhone SE 4 ile geri dönüyor

Apple, iPhone fiyatlarının yüksekliği nedeniyle zorluk yaşayan kullanıcılar için bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. iPhone fiyatlarının Türkiye'de 100 bin TL barajını aşması ve dünya genelindeki yüksek fiyatlar, Apple’ın en ucuz akıllı telefon modeli olan iPhone SE 4'ü piyasaya sürmesini hızlandırdı. Yeni model, özellikle uygun fiyatlı bir iPhone almak isteyenler için önemli bir alternatif olacak.

iPhone SE 4 teknik özellikleri

iPhone SE 4, iPhone 14'ün tasarım çizgilerini takip ederek kullanıcılara sunulacak. 6.1 inç OLED ekran, düz kenar tasarımı ve Face ID gibi premium özellikler ile donatılacak. Ancak, iPhone 14’ten farklı olarak iPhone SE 4 sadece tek bir kamera ile piyasaya sürülecek. Bu, kullanıcılar için sade bir deneyim sunarken aynı zamanda fiyatı daha ulaşılabilir kılacak.

Cihazda, Apple'ın en yeni işlemcisi A18 çip yer alacak ve 8 GB RAM ile yüksek performans sunulacak. Ayrıca, Apple Intelligence gibi yapay zeka destekli yeni özellikler de iPhone SE 4 kullanıcılarını bekliyor. Bu özellikler, yazma araçları, Genmoji, Image Playground, Bildirim Özetleri ve ChatGPT destekli Siri’yi içerecek.

USB-C dönüşümü

AB düzenlemelerine uyum sağlamak adına, iPhone SE 4 modelinde Lightning yerine USB-C bağlantı noktası kullanılacak. Bu değişiklik, geçen yıl iPhone 15 serisiyle başlatılmıştı ve iPhone SE 4 ile devam ediyor. Bu düzenleme kapsamında, USB-C'yi desteklemeyen iPhone 14 gibi modeller AB ülkelerinde satıştan kaldırılmıştı.

iPhone SE 4 fiyatı

Apple, en ucuz iPhone modeli olarak piyasaya sürülecek iPhone SE 4 için fiyat belirledi. 499 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak olan bu telefon, iPhone 15 ve iPhone 16 gibi premium modellere ulaşamayan kullanıcılar için büyük bir fırsat oluşturacak. Uygun fiyatlı bir iPhone isteyenler, SE 4 ile Apple deneyimini daha ekonomik bir şekilde yaşayabilecekler.