Merkez Bankası'nın politika faizini %50'de sabit tutmasının ardından, son 1,5 aydır düşüş eğiliminde olan TL mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Bankalar, 32 günlük vadede 1 milyon TL'lik mevduata %48 ile %52 arasında değişen oranlarda faiz sunuyor. İşte en yüksek getiri sağlayan bankalar ve detaylı faiz oranları:

Banka Adı Mevduat Hesabı Faiz Oranı (%) Net Getiri (TL) Vade Sonu Tutar (TL) Fibabanka Kiraz Hesap 51 41.358,90 1.041.358,90 ING e-Turuncu Hesap 52 42.054,64 1.042.054,64 ON Dijital (ON Plus) ON Plus 49 39.736,99 1.039.736,99 Enpara.com Vadeli Mevduat 48,50 39.331,51 1.039.331,51 Garanti BBVA E-Vadeli Hesap 48 38.926,03 1.038.926,03 Türkiye İş Bankası Vadeli TL Hesabı 44 35.584,70 1.035.584,70 Yapı Kredi Vadeli Mevduat 43 34.871,23 1.034.871,23 QNB Finansbank Çift Sarılı Hesap 39,25 31.830,14 1.031.830,14

Yatırım stratejinizi belirleyin!

Yukarıdaki tablo, 32 günlük vadeli 1 milyon TL'lik mevduat için en yüksek faiz oranı sunan bankaları ve elde edilecek net getirileri göstermektedir. Yatırım tercihinizi yaparken, sadece faiz oranını değil, aynı zamanda bankanın güvenilirliği, hizmet kalitesi ve diğer faktörleri de göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Faiz oranları neden değişiyor?

Mevduat faiz oranları, Merkez Bankası'nın politika faizi, enflasyon beklentileri, bankaların likidite durumu ve piyasa rekabeti gibi birçok faktöre bağlı olarak dalgalanabilir.

Gelecekte neler bekleniyor?

Mevduat faizlerindeki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği, Merkez Bankası'nın gelecekteki politika kararlarına ve ekonomik gelişmelere bağlı olacaktır.