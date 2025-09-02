ABD borsalarının rekor kırdığı ağustos ayında, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti yüzde 1 artarak 2,13 trilyon dolara ulaştı. Listede Elon Musk farkını açarken, bazı milyarderler servet kaybı yaşadı.

Ağustos ayının kazananları

Forbes verilerine göre ağustos ayında milyarderlerin toplam serveti 21 milyar dolar artarak 2,13 trilyon dolara yükseldi. İlk 10’daki 6 kişi servet kazanırken, 4 kişi kayıp yaşadı.

Alphabet’in kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ayı en kârlı kapatan isimler oldu. Page’in serveti 20,3 milyar dolar, Brin’in ise 15,1 milyar dolar arttı. Google hisselerindeki yaklaşık yüzde 9’luk yükseliş, ikilinin Forbes sıralamasında üst basamaklara çıkmasını sağladı.

Büyük Kaybı Ellison Yaşadı

Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, temmuz ayında 37 milyar dolar kazanç elde etmesine rağmen ağustosta 29 milyar dolara yakın kayıpla listenin en büyük kaybedeni oldu. Oracle hisseleri ay boyunca yüzde 10 değer yitirdi.

Nvidia CEO’su Jensen Huang da Çin kaynaklı endişeler nedeniyle şirket hisselerinin düşmesi sonucu 3,5 milyar dolar kaybetti ve listenin 9. sırasına geriledi.

Arnault ve Musk ön planda

Fransız iş insanı Bernard Arnault, LVMH hisselerinin güçlü performansı sayesinde 11,2 milyar dolarlık artışla 10. sıradan 7. sıraya yükseldi.

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, üst üste 16. ay dünyanın en zengin kişisi unvanını korudu. Musk’ın serveti ağustosta 14,4 milyar dolar artarak 415,6 milyar dolara ulaştı. İkinci sıradaki Larry Ellison ile farkı 144,7 milyar dolara çıktı.

Dünyanın en zengin 10 kişisi (1 Eylül 2025)

Elon Musk – 415,6 milyar dolar (Tesla, SpaceX, xAI, X) Larry Ellison – 270,9 milyar dolar (Oracle) Mark Zuckerberg – 253 milyar dolar (Meta) Jeff Bezos – 240,9 milyar dolar (Amazon) Larry Page – 178,3 milyar dolar (Google) Sergey Brin – 165,9 milyar dolar (Google) Bernard Arnault – 154,1 milyar dolar (LVMH) Steve Ballmer – 151,3 milyar dolar (Microsoft, LA Clippers, yatırımlar) Jensen Huang – 150,4 milyar dolar (Semiconductors) Warren Buffet – 150,4 milyar dolar (Berkshire Hathaway)