Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Haziran 2024 enflasyon verilerini yayımladı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), haziran ayında yüzde 4,27 artış gösterirken, son 12 aylık dönemde yüzde 113,08 artış kaydedildi. 2024 yılının ilk 6 ayında ise enflasyon farkı yüzde 41,16 oldu.

ENAG verileri ve detaylar

ENAG, ekonomistler ve akademisyenler tarafından bağımsız olarak oluşturulmuş bir enflasyon araştırma grubudur. ENAG’ın verilerine göre, mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 5,66 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayında enflasyon artışının aylık yüzde 4,27, yıllık bazda ise yüzde 113,08 olarak gerçekleştiği bildirildi. 2024’ün ilk yarısındaki enflasyon farkı ise yüzde 41,16 olarak açıklandı.

İstanbul'da enflasyon artışı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri, haziran ayında İstanbul’daki perakende fiyat hareketlerinin yüzde 3,42, toptan fiyat hareketlerinin ise yüzde 3,85 oranında arttığını gösteriyor. Yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 82,14, toptan fiyatlar ise yüzde 60,49 oranında artış kaydetti.

Alt gruplardaki değişimler

TÜİK alt grupları dikkate alındığında, haziran ayında en fazla yükseliş yüzde 11,39 ile "Giyim ve ayakkabı" kategorisinde gerçekleşti. En düşük artış ise sağlık grubunda yüzde 0,00 ile oldu.