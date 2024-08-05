Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında yüzde 5,91 arttı. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (E-TÜFE) son 12 aylık artışı ise yüzde 100,88 olarak gerçekleşti.

ENAG enflasyon oranlarına göre temmuz ayında en fazla artış “Konut” kategorisinde oldu.

ENAG haziran ayı enflasyon oranını ise yüzde 4,27 olarak duyurmuştu. ENAG’a göre haziran ayında E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 113,08 olarak gerçekleşti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ENAG’ın enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bulut, “ENAG’a göre temmuz ayında enflasyon %5,91 arttı. Yıllık enflasyon ise %100,88 olarak gerçekleşti. Sarayın yankesicisi TÜİK bakalım bu sefer şapkadan hangi tavşanı çıkaracak” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranlarını bugün açıklayacak.

Kira kontratı ağustos ayında yenilenecek kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak.