Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,34 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 83,40 oldu.

ENAG, Aralık 2024 ve 2024 yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayımladı.

Buna göre Aralık 2024 döneminde günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2,34 arttı.

ENAG yıllık enflasyonu ise yüzde 83,40 olarak hesapladı.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 5.59 ile "Eğlence ve kültürde" kaleminde gerçekleşti. Bu grubu yüzde 5,25 ile lokanta ve oteller, yüzde 5,05 ile ev eşyası takip etti.

En çok aylık düşüş yüzde 0.00 ile "Sağlık" grubunda oldu. Sağlık grubunu yüzde 0,48 ile yönetilen/yönlendirilen ve diğer, yüzde 1,12 ile haberleşme takip etti.