Marmara Depremi’nin 25. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, acıların halen taze olduğunu belirterek, yıllar boyunca yaşanan felaketlerde bilimin yolundan gidilmediği için ders alınmadığını vurguladı.

"Acımız hâlâ taze, ders almadık"

Yorgancılar, Marmara Depremi’nden bu yana çeyrek asır geçtiğini hatırlatarak, "Acımız dünkü gibi taze. Ne yazık ki geçen yıllar boyunca yaşanan diğer felaketlerde de sonuç değişmedi; acımız katlanarak arttı. Bilimin rehberliğinden uzaklaştığımız sürece bu acıları tekrar tekrar yaşıyoruz" dedi.

Deprem dirençli kentler

Depremden korunmanın tek yolunun bilimsel yöntemlere ve uzman görüşlerine kulak vermekten geçtiğini ifade eden Yorgancılar, “Deprem dirençli kentler oluşturmak, bina stoğumuzu dönüştürmek ve güvenli alanlarda yaşamak için artık kaybedecek anımız yok. Bilimin ışığında hareket etmezsek, gelecekte de bu acıları yaşamaya mahkûm oluruz" diye konuştu.

Hayatını kaybedenlere rahmetle anıyoruz

Ender Yorgancılar, deprem felaketlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmetle andığını ifade ederek, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeğini unutmadan, gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiğini vurguladı. "Güvenli gelecek için bilimi rehber edinmeliyiz" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Çeyrek asır geçti Marmara Depremi’nin üzerinden... Acımız dünkü gibi tazeyken, ne yazık ki yıllar içinde yaşanan ve

diğer felaketlerde de sonuç değişmedi, acımız katlandı.



Bilimin yolundan gitmediğimiz ve bilim adamlarımızı rehber edinmediğimiz sürece yolumuz aydınlık değil.… https://t.co/2NXPXycxXy — Ender YORGANCILAR (@EYorgancilar) August 17, 2024