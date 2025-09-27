Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve Doğuş Üniversitesi tarafından iki değerli unvanla onurlandırıldı. Yorgancılar, üniversite-sanayi iş birliğine yaptığı katkılardan dolayı Fahri Doktor unvanı alırken, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ise kendisine Yönetim Kurulu Onursal Üyelik Beratı takdim etti.

Yorgancılar’a Onursal Üyelik ve Fahri Doktor unvanı

Ender Yorgancılar, eğitim, bilim ve sanayi sektörlerinin birlikte gelişmesiyle ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve Doğuş Üniversitesi’nin kendisine verdiği unvanların gurur verici olduğunu belirtti. Bu ödüller, Yorgancılar’ın üniversite-sanayi iş birliği ve nitelikli mesleki eğitimin gelişmesine yönelik yaptığı katkıları ödüllendiriyor.

Katma Değerli Üretim ve Üniversite-Sanayi İş Birliği

Yorgancılar, nitelikli mesleki eğitimin, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesinin ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Bu iş birliğinin devamlılığının ve güçlenmesinin, Türkiye’nin geleceği açısından vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

Ender Yorgancılar: “Bu unvanlar sorumluluğumuzu artırıyor”

Ender Yorgancılar, kendisine tevdi edilen bu unvanları, bugüne kadar yapılan çalışmaların bir sonucu olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca, bu unvanların sorumluluklarını daha da artırdığını vurgulayarak, gençlerin aldığı nitelikli eğitimin Türkiye’nin geleceği için en değerli yatırım olduğunu ifade etti. “Bu ödüller, gençlerimizin başarılarının bir yansıması olacaktır” dedi.

Yorgancılar’dan teşekkür mesajı

Yorgancılar, iş birliği gösteren İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve Doğuş Üniversitesi’ne teşekkür ederken, üniversite-sanayi iş birliğine verdiği desteğin süreceğini belirtti. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nun sektörlerin nitelikli ara eleman ihtiyacına yönelik çalışmalarına da değinen Yorgancılar, bu iş birliğinin devam edeceğini sözlerine ekledi.