Ağustos 2024 – Temmuz 2025 dönemini kapsayan rapora göre, ülkenin geniş bir bölümü “şiddetli” ve “olağanüstü kurak” sınıflarında yer aldı.

İç Anadolu’da olağanüstü kuraklık

Haritada en kritik tablo İç Anadolu’da gözlendi. Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri’nin büyük bir bölümüyle birlikte Ankara, Kırıkkale ve Yozgat çevresinde kuraklık, en yüksek seviyelere ulaştı.

Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevresi Ege’nin en kurak bölgeleri olarak öne çıktı. Akdeniz’de ise Isparta, Burdur ve Antalya’nın kuzeydoğu kesimleri kuraklığın yoğun şekilde hissedildiği alanlar arasında yer aldı.

Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır çevresi “çok şiddetli kuraklık” kategorisinde. Hakkari ve Şırnak çevreleri “aşırı kurak”, Malatya ve Elazığ çevresi ise “orta kurak” düzeyinde sınıflandırıldı.

Doğu Karadeniz’de Rize, Trabzon ve Artvin; Kuzeydoğu’da ise Erzurum ve Kars çevresi, yağışların etkisiyle “nemli” ve “normal” seviyelerde kaldı. Batı Karadeniz’de Zonguldak, Bartın ve Sinop çevresi ise hafif nemli değerlerle öne çıktı.

Marmara Bölgesi’nde ise tablo bölgeden bölgeye değişiyor. Trakya ve Edirne çevresi “aşırı kurak”, İstanbul ve çevresi “orta ile şiddetli kuraklık” arasında. Güney Marmara’da Balıkesir ve Çanakkale’de kuraklık baskısının arttığı gözlendi.

Rapora göre yalnızca Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgeleri kuraklık riskinden kısmen uzak. Uzmanlar, özellikle İç Anadolu, Güneydoğu ve Batı bölgelerinde su kaynaklarının ve tarımsal üretimin giderek daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekiyor.