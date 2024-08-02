Türk savunma sanayii, son yıllarda uluslararası arenada dikkat çekici başarılara imza atıyor. Endonezya, daha önce Bayraktar TB2 ve ANKA SİHA'ları satın almıştı. Şimdi ise Türk yapımı Bayraktar AKINCI’yı sipariş ederek savunma yeteneklerini daha da güçlendirecek.

Endonezya'nın yeni SİHA hamlesi

Bayraktar TB2 ve ANKA SİHA

Endonezya, Türkiye’den daha önce Bayraktar TB2 ve TUSAŞ tarafından üretilen ANKA SİHA’ları satın almıştı. Bu SİHA’lar, yüksek kalitesi ve etkili performansıyla biliniyor. Bayraktar TB2, Orta İrtifa Uzun Dayanıklılık (MALE) İHA sınıfında olup, istihbarat, gözetleme ve silahlı saldırı görevleri için kullanılıyor. ANKA ise benzer görevlerde kullanılan gelişmiş bir platform olarak öne çıkıyor.

Bayraktar AKINCI

Endonezya, Türk savunma sanayii devi Baykar’dan Bayraktar AKINCI’yı da alacak. Bayraktar AKINCI, Türkiye'nin en gelişmiş insansız hava araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. İlk uçuşunu 2021 yılında gerçekleştiren AKINCI, yüksek irtifa ve uzun süreli havada kalış özellikleriyle savunma operasyonlarında önemli bir rol oynuyor.

AKINCI’nın teknik özellikleri

Uçuş İrtifası: 40,000 feet

40,000 feet Havada Kalış Süresi: 24 saat

24 saat Faydalı Yük Kapasitesi: 1.350 kg

1.350 kg İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

5,500 kg Havada Kalış Süresi: 24 saat

24 saat Kanat Açıklığı: 20 m

20 m Uzunluk: 12.2 m

12.2 m Yükseklik: 4.1 m

Özellikler ve performans:

Tam Otomatik Uçuş Kontrol: 3 yedekli otopilot sistemi

3 yedekli otopilot sistemi GPS Bağımsız Seyrüsefer: Dahili sensör füzyonu

Dahili sensör füzyonu Seyir Hızı: 130 – 195 knots

130 – 195 knots Operasyonel İrtifa: 30,000 – 40,000 feet

30,000 – 40,000 feet Faydalı Yük Özellikleri: ISR, çok amaçlı radar, lazer güdümlü mühimmatlar

Yurt dışında artan siparişler

Türk savunma sanayii, dünya genelinde çeşitli ülkelere SİHA ve İHA sistemleri ihraç ediyor. Bayraktar TB2, Ukrayna, Katar, Libya ve Azerbaycan gibi ülkelerde operasyonel başarı göstermişken, Bayraktar AKINCI da benzer şekilde uluslararası alanda talep görecek. Endonezya’nın AKINCI’yı tercih etmesi, Türk savunma teknolojilerinin küresel ölçekteki etkisini ve önemini artırıyor.