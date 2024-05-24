Ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve gelecekteki işbirliği olanakları ele alındı.

Toplantıda konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, MÜSİAD’ın sivil bir ticari diplomasi aktörü olarak ülkenin vizyonuna ve perspektifine uyum sağladığını belirtti. Temur, MÜSİAD’ın iş gezileri, diplomatik ve ticari temasları, düzenlediği fuarlarla her zaman yeni ticari ilişkiler inşa etmeye yoğun çaba gösterdiğini vurguladı.

Temur, Endonezya ekonomisinin Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi olduğunu ve yükselen piyasa ekonomilerinden biri olarak dikkat çektiğini belirtti. “Endonezya, G20 üyesi bir ülke olarak dünya ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. İstikrarlı mali politikaları, genç ve yüksek nüfusu, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları ile büyük bir potansiyele sahip” dedi.

Endonezya pazarı'na ilgi büyük

Türkiye ve Endonezya’nın tarihi dostluğuna ve güçlü ekonomik bağlarına değinen Temur, iki ülkenin ticaret hacminin yeterli seviyelerde olmadığını söyledi. “Amacımız, karşılıklı ticaretimizi dengeli bir şekilde yukarı seviyelere taşımak. Endonezya’nın bulunduğu coğrafyada oynadığı önemli rolün farkındayız. Pazar büyüklüğü, gelişmiş ve çeşitlenmiş ekonomik sektörleri ile Endonezya, Türk iş dünyası için daima ilgi odağı olmuştur” dedi.

Temur, Endonezya ile başta enerji ve savunma sektörleri olmak üzere ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. “Şu anda Endonezya’ya yoğunlukla palm yağı, kömür, elektrikli cihazlar, kauçuk ve makine aksamı ihraç ediyoruz. İhraç ürünlerimizi artırıp çeşitlendirmeliyiz. Karşılıklı fuarlar ve toplantılar yaparak ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Dost iki ülkeyiz”

Türkiye’nin kendisi için çok özel bir ülke olduğunu ifade eden Endonezya Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, “Önümüzdeki dönemde, altyapı, yatırım ve ticari düzenlemelerle Türkiye ile ticaret hacmimizi genişletmeyi ümit ediyorum. Endonezya, dünya ekonomisine daha fazla entegre olarak yatırım ve ihracat tabanını güçlendirmeye odaklanacak. Endonezya ve Türkiye’nin bağlarını daha da güçlendirmeleri gerekiyor çünkü tarihi ve siyasi olarak dost iki ülkeyiz” dedi.

Purnama, Endonezya’nın dünyanın en büyük palmiye yağı, karanfil ve tarçın üreticisi olduğunu belirtti. Ayrıca Hindistan cevizi, doğal kauçuk, manyok, vanilya ve Hindistan cevizi yağının ikinci büyük üreticisi olduğunu ekledi. “Üçüncü en büyük pirinç ve kakao üreticisi, dördüncü büyük kahve üreticisi ve beşinci en büyük tütün üreticisiyiz. Ayrıca Tanjung Perak limanı gibi önemli ekonomik limanlara sahibiz” dedi.

Hedef 10 milyar dolar

Purnama, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. “Türkiye ve Endonezya, kendi bölgelerinde iki büyük ekonomi. Bu iki ülke G-20 ve D-8 gibi platformlarda üye devletler olarak yer alıyor. Endonezya, son 20 yılda ortalama yüzde 5,2 civarında bir büyüme gösterdi. 2025 yılı itibariyle Endonezya nüfusu 300 milyona ulaşacak ve kişi başına düşen gelir 15 bin dolara çıkacak” dedi.

Purnama, Endonezya’nın nüfusunun yarısının verimli çalışma yaşlarında olduğunu ve jeostratejik öneminin altını çizdi. “Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa pazarlarına ulaşmak için önemli bir merkez. Endonezya ise, 680 milyonluk Asya pazarına ulaşmak için önemli bir bölgesel merkez konumunda. 2023 yılında Endonezya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Hedefimiz, bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmak” dedi.