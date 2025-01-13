Endonezya'nın Riau Adaları eyaletinde Cuma gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar, toprak kaymasına yol açtı. Batam şehrinde meydana gelen olayda 4 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Riau Adaları’nda toprak kayması faciası

Endonezya'nın Riau Adaları'na bağlı Batam şehri, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasına sahne oldu. Cuma gününden itibaren devam eden yoğun yağışlar, toprak kaymalarını tetikledi ve bölgedeki çok sayıda evi yerle bir etti.

4 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ekipleri gönderildi.

Yıkılan evler ve hasara yol açtı

Toprak kaymasının meydana geldiği bölgede en az 5 evin tamamen yıkıldığı belirtiliyor. Çevreye büyük zarar veren toprak kayması, evlerin yanı sıra altyapı sistemlerinde de hasara yol açtı.

Şiddetli yağışlar etkisini sürdürecek

Riau Adaları’nda şiddetli yağışların hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, bölgedeki halkı dikkatli olmaları ve olası yeni toprak kaymalarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.