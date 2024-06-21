Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları ile Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı ortaklığıyla Endonezyalı tur operatörlerine şehri tanıttı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın yurt dışında tanıtımına katkı sağlamak için yabancı tur operatörlerine yönelik tanıtım organizasyonlarını sürdürüyor.

Konya’nın uluslararası alanda bilinirliğini artırmak ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yoğun şekilde çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları ve Türkiye Tanıtım Geliştirme Ajansı ile birlikte Endonezyalı tur operatörlerine yönelik tanıtım gezisi gerçekleştirdi.

İki gün süren organizasyon kapsamında; Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Darülmülk Sergi Sarayı, Taş Bina, Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille, Karatay Medresesi, Alaaddin Camii, Tarihi Bedesten, Mevlana Müzesi, Konya Panorama Müzesi, Meram Yaşam Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan misafirler, Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde icra edilen sema ayin-i şerifini de takip etti. Katılımcılar, Konya’da geceleme süresini artırmak amacıyla yeniden canlandırılan akşam eğlencesi “Konya Baranası”na da katıldı.

İlk kez geldikleri Konya’yla ilgili görüşlerini paylaşan Endonezyalı tur operatörleri, şehrin çok güzel tarihi ve kültürel bir yapısı olduğuna vurgu yaparak bu durumdan çok etkilendiklerini ifade ettiler. Özellikle Konya hakkında binlerce yıl öncesine ait bilgi edinme imkanı sunan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni çok beğendiklerini kaydeden tur operatörleri, Endonezya’dan Konya’ya ziyaretçi gelmesini kesinlikle tavsiye edeceklerini söylediler.

Konya Büyükşehir Belediyesi daha önce de Fransız ve Malezyalı tur operatörleri için de tanıtım organizasyonu düzenlemişti.

