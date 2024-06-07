Enerji-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Cemal Aydın, “Anayasa’da belirtilen hakkımız, toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarımız, hukuk hiyerarşisi içerisinde daha düşük olan genelge ile engellenemez.” dedi.BURSA (İGFA) - Tasarruf tedbirleri dolayısıyla haklarının ellerinden alınmasına tepki gösteren Enerji-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Cemal Aydın, Ulaştırma Memur-Sen Bursa Şubesi ile ortak yapılan basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği’nde yapılan basın açıklamasına Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, Büro Memur-Sen Bursa Şube Başkanı Eyüp Akbulut, Toç-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Cihan Akkaya, Bem-Bir-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Yüksel Ünal, Bem-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Ağlan, Ulaştırma-Memur-Sen Bursa Şube Başkanı Yunus Göçer, Memur-Sen Bursa Engelliler Komisyonu Başkanı Hüsni Bayram Kol da katıldı.

Zorlu sürecin içinden geçtiklerini ifade eden Başkan Aydın, “Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon, diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek, toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor. Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken, bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor. Son 20 yıllık süreçte; demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar; bir bir geri alınıyor, kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor. Anayasa ile hüküm altına alınan, Uluslararası Sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı Kanun ile yasal çerçevesi belirlenen Toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir.” dedi.

“SERVİS HİZMETİNİN KALDIRILMASINI KABUL ETMİYORUZ”

Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildiğini hatırlatan Başkan Aydın, “Kamu Görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek, sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için kamu görevlilerimizden aylık 345 ₺ kesinti yapıldı. Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmetinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve toplu sözleşme hükümlerinin engellendiği görülürken, sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı. Sosyal hayata etkisi düşünülmeden, toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek; servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında Önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor, hem kamu görevlilerini hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz.” diye konuştu.

LOJMAN KİRA ZAMLARINA ELEŞTİRİ

Öte yandan lojman kira zamlarına da dikkat çeken Enerji-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Cemal Aydın, Anayasa’da belirtilen hakkımız, toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarımız, hukuk hiyerarşisi içerisinde daha düşük olan genelge ile engellenemeyeceğini söyledi.

"Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden yenilenmesi konusu da tam bir muammadır" diyen Başkan Aydın, "Vatandaşlara yüzde 25 sınırı getirip, kira artışlarını sınırlamak isteyen devlet, kamu görevlilerine gelince rayiç bedeller üzerinden kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin diyor. Ocak ayında lojman kiralarına yüzde 25 zam yapıldı. Bunun üzerinde bir daha zam yapalım, kamu görevlilerinin gelir sıkıntısını büyütelim diyorlar. Kamu görevlisi bu gelirle; sadece devletin sosyal tesislerine gidebiliyor, sadece lojmanda hayatını ikame ettirebiliyor, sadece kamplarda ailesini tatile çıkarabiliyor. Bunlara müdahale edilmesi anlaşılabilir, hak verilebilir bir durum değildir.” diye konuştu.