Ocak-Haziran dönemi, enerji devlerinin borsa performansları açısından parlak bir dönem oldu. Yatırımcılar, başarılı bilançolar, stratejik anlaşmalar ve kazançlı yatırımlarla sevindi.

PetroChina, Reliance Industries ve NextEra Energy zirvede

PetroChina: Hisseleri yüzde 53,1 arttı. Net kârı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,7 artışla 6,30 milyar dolara çıktı. Bu artış, petrol ve gaz satışlarındaki yükselişten kaynaklandı.

Reliance Industries: Hisseleri yüzde 21,1 arttı. Son 10 yılda 125 milyar doların üzerinde yatırım yapan şirket, yatırım başarısını borsada da sürdürdü.

NextEra Energy: Hisseleri yüzde 16,6 arttı. NextEra Energy Resources, ABD'li Entergy ile 4,5 GW'lık güneş enerjisi ve enerji depolama projeleri için ortaklık kurdu.

ExxonMobil ve Shell'den Güçlü Performans

ExxonMobil: Hisseleri yüzde 15,1 arttı. BOTAŞ ile LNG ticaretine yönelik işbirliği anlaşması imzaladı.

Shell: Hisseleri yüzde 10 arttı. Singapur merkezli Pavilion Energy'nin hisselerini satın aldı. İlk çeyrekte düzeltilmiş gelirini 7,7 milyar dolara çıkardı.

Diğer başarılı şirketler

Chevron: Hisseleri yüzde 4,9 arttı. Cezayir'in ulusal petrol şirketi Sonatrach ile mutabakat zaptı imzaladı.

Iberdrola: Hisseleri yüzde 2,1 arttı.

TotalEnergies: Hisseleri yüzde 1,2 arttı. Almanya'daki deniz üstü rüzgar santrali ihalelerini kazandı.

Kayıp yaşayan şirketler

Saudi Aramco: Hisseleri yüzde 16,1 değer kaybetti. Net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 27,3 milyar dolara geriledi.

ConocoPhillips: Hisseleri yüzde 1,5 azaldı. Net karı yüzde 12,6 düşüşle 2,55 milyar dolara indi.

Eni: Hisseleri yüzde 6,5 azaldı. Net karı yüzde 48 azalarak 1,3 milyar dolara düştü.

Equinor: Hisseleri yüzde 9,7 azaldı. Net karı yüzde 46,9 düşüşle 2,6 milyar dolara geriledi.