Jeopolitik risklerin etkisiyle enerji fiyatları artarken, küresel ekonomik aktiviteye dair endişeler nedeniyle değerli metallerde ve diğer emtialarda dalgalanma sürdü.

Değerli metallerde sert düşüş

Geçen hafta değerli metallerdeki satış baskısı dikkat çekiciydi. Altın ons başına yüzde 0,5, gümüş yüzde 3,9, platin yüzde 3,7 değer kaybederken, paladyum yüzde 1,6 oranında değer kazandı. Analistler, Asya kaynaklı likidite ihtiyacının artması ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin, değerli metallerdeki düşüşün ana sebepleri olduğunu belirtti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra haftayı yüzde 3,94 seviyesinde tamamladı.

Enerji fiyatları yükseldi

Enerji grubunda ise Brent petrol yüzde 3,1, doğal gaz yüzde 9,9 artış gösterdi. Orta Doğu'daki artan tansiyon ve Ukrayna'da stratejik bölgelerin ele geçirilmesi, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın başlıca nedenleri olarak öne çıktı. Bu gelişmeler, enerji piyasasında arz endişelerini artırdı.

Tarım ürünlerinde karışık seyir

Tarım ürünlerinde karışık bir seyir izlendi. Buğday fiyatları yüzde 0,7 artarken, mısır yüzde 2,1, soya fasulyesi yüzde 2,4 ve pirinç yüzde 0,7 değer kaybetti. Pamuk fiyatları yüzde 1,5 düşerken, kahve yüzde 1,5, şeker yüzde 2,6, kakao ise yüzde 13 yükseldi. Şeker piyasasında küresel üretim açığı beklentileri ve Brezilya'daki kahve üretim endişeleri fiyatların artmasında etkili oldu.

Baz metallerde karışık performans

Baz metallerde de dalgalı bir seyir vardı. Bakır yüzde 3,5 değer kaybederken, nikel yüzde 0,2, kurşun yüzde 0,8, çinko yüzde 3,4, alüminyum yüzde 1,5 arttı. Çin'in Temmuz ayı TÜFE verisinin beklentileri aşması baz metallerde talep endişelerini azalttı, ancak artan bakır stokları fiyatlar üzerinde baskı yarattı.