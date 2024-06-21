Özellikle çocuklar ve gençler için tehlikeli olabilen bu içecekler, kafein zehirlenmesi ve diğer sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Kafein zehirlenmesi riski artıyor

Rapor, enerji içeceklerinin yüksek kafein içeriğinin en önemli risk olduğunu vurguluyor. Kahvenin aksine soğuk olarak tüketilen bu içecekler, kısa sürede aşırı miktarda kafein alımına neden olabiliyor. Bu durum, baş ağrısı, çarpıntı, uykusuzluk ve sinirlilik gibi kafein zehirlenmesi belirtilerine yol açabiliyor.

Çocuklar ve gençler daha fazla risk altında

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'nun verilerine göre, çocukların aldığı kafeinin %43'ü, gençlerin ise %13'ü enerji içeceklerinden geliyor. Yetişkinlerde bu oran %8 seviyesinde. Enerji içeceklerinin alkol ile birlikte tüketilmesi ise riski daha da artırıyor. 18-29 yaş grubundaki kişilerin %70'i enerji içeceğini alkolle karıştırıyor. Bu durum, alkolün etkisinin geç anlaşılmasına ve ani kalp durmasına neden olabiliyor.

WHO Avrupa Ofisi, enerji içeceklerinin yol açtığı sorunların arttığını ve bu konuda kapsamlı araştırmaların Avrupa'da da yapılması gerektiğini belirtiyor. ABD ve Avustralya'da yapılan araştırmalar, aşırı enerji içeceği tüketiminin kalp krizi, inme ve hatta ölüme bile yol açabildiğini gösteriyor.

Bazı ülkeler önlem alıyor

Macaristan, enerji içeceklerine özel sağlık vergisi uygularken, İsveç'te bazı içecekler sadece eczanelerde satılıyor ve çocuklara satışı yasak. WHO Avrupa Ofisi de enerji içecekleri konusunda yaş sınırlaması getirilmesini, maksimum kafein seviyesinin belirlenmesini ve bu tür içeceklerin çocuklara ve gençlere pazarlayan reklamların yasaklanmasını öneriyor.

Türkiye'de durum

Türkiye pazarında 2012 yılından beri enerji içeceği tüketimi 30 milyon litrenin üzerine çıktı. Kişi başı yıllık tüketim ise 0,33 kutu civarında. Bu oran Avrupa'da ortalama 10 kutu seviyesinde.