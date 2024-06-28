Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürütülecek enerji projeleri kapsamında belirlenen taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan 154kV Bozüyük TM-Kartal RES TM EİH Brş R3 Bilecik 6 RES TM Enerji İletim Hattı (Girdi-Çıktı) Projesi için belirlenen taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Bu kapsamda, proje sahasına isabet eden taşınmazların mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurularak Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Erzincan'da yapılacak olan Söğütlü Grubu Enerji Nakil Hattı Projesi için güzergaha isabet eden taşınmazlarda, elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurularak TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacağı belirtildi.

Marmaris ilçesindeki Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için belirlenen taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacağı duyuruldu. Bu kapsamda, güzergaha isabet eden taşınmazlar mülkiyet şeklinde veya daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırılacak.

Tekirdağ'da ise S:464 numaralı IV. Grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için gerekli taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.