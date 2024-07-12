Enerji, turizm, lojistik, imalat ve yeme-içme gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve 5 farklı ülkede operasyonları bulunan Zeren Group, enerji sektöründe dikkat çeken bir adım attı. Geçtiğimiz aylarda Alpet'i bünyesine katan Zeren Group, şimdi de Türkiye Petrolleri'ni satın aldı.

Sektörün en güçlü oyuncusu

1963 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın temellerini attığı akaryakıt istasyonları, 2009 yılından itibaren TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etti. 2017 yılında Zülfikarlar Holding’e bağlı Turkuaz Petrol tarafından özelleştirilen TP Petrol Dağıtım A.Ş., yaklaşık 307.000 m³ depolama kapasitesi ile 9 dolum tesisi ve 800'den fazla akaryakıt istasyonuna sahip.

T-Bank'ı da hedefliyor

Patronlardünyası'nın haberine göre, Mustafa Yiğit Zeren'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zeren Group, Lübnanlı Hariri Ailesi'ne ait Bankmed ve Ürdünlü Arab Bank'ın ortak olduğu Turkland Bank'ı (T-Bank) satın almak için görüşmeler yapıyor.

8 sektörde 23 marka ile global faaliyetler

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren'in liderliğinde büyüyen Zeren Group, 8 farklı sektörde 23 marka ile 4 kıtada faaliyet gösteriyor. Türkiye Petrolleri'nin satın alınmasıyla birlikte, Zeren Group’un enerji sektöründeki ağırlığı artarken, bu dev satın alma Rekabet Kurulu'nun onayından sonra tamamlanacak.

CEO açıklaması

Zeren Group CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, Türkiye Petrolleri'nin satın alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu stratejik hamle, enerji sektöründe daha da güçlenmemizi sağlayacak. Müşterilerimize daha geniş bir hizmet yelpazesi sunarak, sektördeki liderliğimizi pekiştireceğiz” dedi.