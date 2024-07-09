Astor Enerji A.Ş., uluslararası işbirlikleri kapsamında güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Transformatör ve anahtarlama ürünleri alanında önde gelen firma, 2023 yılı Eylül ayında Sırbistan ile imzaladığı sözleşme sonucunda ilk güç transformatörlerinin ihracatını gerçekleştirdi.

Sırbistan'ın enerji altyapısı güçlenecek

Astor Enerji'nin ürettiği güç transformatörleri, Sırbistan'da rüzgar enerji santrallerinde kullanılacak. Bu adım, Sırbistan'ın enerji altyapısını güçlendirme yolunda önemli bir katkı sağlayacak. Astor Enerji, uluslararası ekonomik ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedefleyen bu ve benzeri girişimlerle dikkat çekiyor.

İlk güç trafosu sevkiyatı

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sırbistan'a yapılan ilk güç trafosu sevkiyatının gururunu yaşıyoruz. Transformatör ve anahtarlama ürünleri üretiminde sektörün lider firması olarak uluslararası işbirliklerimizi geliştirmeye kararlıyız" dedi.