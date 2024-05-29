Enerjisa Enerji Ilk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Sabancı Holding ve E.ON'un ana hissedarlığında büyümesini sürdüren şirket, enflasyon muhasebesi uygulanmış operasyonel kazançlarını 2023'ün aynı dönemine göre %44 artırarak 6,5 milyar TL'den 9,4 milyar TL'ye yükseltti. Bu artış, şirketin istikrarlı büyüme eğilimini devam ettirdiğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

"Geçen yılın rakamlarını ikiye katladık"

Enerji altyapısına 1,3 milyar TL yatırım yapan Enerjisa Enerji, Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Şirketin CEO'su Murat Pınar, altyapı yatırımlarına ve müşteri hizmetlerine olan bağlılıklarını vurgulayarak, “Şebeke yatırımlarına ve rekabetçi perakende hizmetlerine odaklanmamız, Türkiye enerji sektöründe liderliğimizi sürdürmemizi sağlıyor. Yenilenebilir enerji ve verimlilik uygulamalarını hızlandırarak enerji ithalat bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi kapasitemiz neredeyse 55 MWp'ye ulaştı ve e-mobilite iştirakimiz Eşarj'ın soket sayısını yaklaşık 2.000 adede genişleterek geçen yılın rakamlarını ikiye katladık” dedi.

Pınar, ayrıca Enerjisa Enerji'nin 'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek' vizyonu doğrultusunda insanların kalbini kazanan bir şirket olma taahhüdünü ve yatırımcıların sürekli destekleri için minnettarlığını dile getirdi.

"Tüm segmentlerde güçlü finansal performansımızı sürdürdük"

Şirketin CFO'su Dr. Philipp Ulbrich ise zorlu makroekonomik koşullara rağmen Enerjisa Enerji'nin dayanıklılığını ve daha güvenli, temiz bir enerji geleceği sağlama hedefini vurguladı. Ulbrich, “Yılın ilk çeyreğinde, tüm segmentlerde güçlü finansal ve operasyonel performansımızı sürdürdük. Bu büyüme, depremin gelirlerimiz üzerinde oluşturduğu negatif etkilerdeki toparlanmayı yansıtıyor” şeklinde konuştu.

"Cazip getirilere odaklanmaya devam edeceğiz"

Ulbrich, güçlü yatırımlar ve hissedar getirilerine olan bağlılıklarını yineleyerek, “Mayıs 2024'te, 2023 hesap dönemi için hisse başına brüt 2,79 TL temettü ödedik. Temettü stratejimiz ile hissedarlarımız için cazip getiriler sağlamaya odaklanmaya devam edeceğiz. 2024 için güncellenmiş bir temettü taahhüdü hedefleyerek, Enflasyon Muhasebesi uygulanmış 2024 yılı Baz Alınan Net Karımızın en az yüzde 80'ini ödeme oranıyla, güçlü finansal hedeflerimize ulaşma isteğimiz devam ediyor. Enerjisa Enerji, sürdürülebilir enerjiye ve güçlü operasyonel performansa odaklanmamız sayesinde öne çıkan bir yatırım fırsatı olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.