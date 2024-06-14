ANKARA (AA) - Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi'nin öz tüketimini karşılamak üzere 2 binden fazla panel kullanarak güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji ile Sabancı Üniversitesi "İşimin Enerjisi" projesi kapsamında sürdürülebilir kampüs uygulaması için bir araya geldi.

Açıklamada, Enerjisa Enerji'nin "İşimin Enerjisi" kapsamında Sabancı Üniversitesi'nin öz tüketimini karşılamak üzere 2 binden fazla panel kullanarak GES kurulumu gerçekleştirdiği kaydedildi.



Söz konusu santral sayesinde yıllık yaklaşık 1450 megavatsaat temiz enerji üretileceği belirtilen açıklamada, üniversitenin enerji tüketiminde tasarruf sağlanacağı ve karbon salımının azaltılarak yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edileceği ifade edildi.

Açıklamada, proje kapsamında yıllık 945 tonun üzerinde karbon salımının engelleneceği bilgisi paylaşıldı.

Santrallerin kurulumu ve işletmesinin yanı sıra santralin yüksek performans ile çalışmasına destek olması için sözleşme süresi boyunca bakım, onarım ve sürekli izleme hizmetleri de Enerjisa Enerji tarafından sağlanacağı bildirilen açıklamada, "Aynı kampüste daha önce devreye alınan enerji verimliliği uygulaması olan kojenerasyon santrali ve yüzde yüz Enerjisa Enerji iştiraki olan Eşarj elektrikli araç şarj istasyonları ile sürdürülebilir ve tasarruf odaklı uçtan uca çözümlerle yenilenebilir enerjiye geçiş hızlandırılmış olacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Gezegenimizi koruma yolunda önemli bir rol üstlenerek hayata geçirilen GES projesi ile tesisin 25 yıllık sürede ortalama 34 bin megavatsaat yenilenebilir enerji üretmesi beklenirken, 9 farklı çatıya kurulan GES'ler ile üniversitenin yıllık enerji tüketimi desteklenecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, sürdürülebilirlik yolculuğunda şirket hedeflerine ulaşmak, fark yaratmak ve topluma örnek olmak için kararlı çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Enerjisa Enerji olarak biz, yenilenebilir enerji teknolojisi yatırımlarımızı her geçen gün güçlendiriyoruz ve gelecekte elektriğin büyük bölümünün yenilenebilir enerjiden üretileceği aşikar. İklim değişikliği ile mücadelede elimizi taşın altına koyarak, 'Daha İyi Bir Gelecek' için çıktığımız bu yolda sürdürülebilirlik anlayışımızı ve bütünsel bakış açımızı, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle ülkemizin aydınlık yarınlarına, üniversite kampüslerine taşımış olduk. Sabancı Üniversitesi ile iş birliğimiz, sürdürülebilirlik amacımıza katkı sağlaması açısından hepimiz için mutluluk verici. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler ederim."

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ise, üniversite olarak bilimsel araştırmaların topluma ve ekonomiye katkısını önemsediklerini aktararak, "Kampüsümüzdeki binaların önemli bir kısmının çatılarında Enerjisa Enerji iş birliği ile kurulan bu santralin, benzer çalışmalar için de bir örnek oluşturmasını diliyoruz. Önümüzdeki yıllarda, kampüsümüzün enerji gereksiniminin önemli bir bölümünün sürdürülebilir kaynaklardan sağlanması ve 'net-zero' hedefine ulaşılması yolunda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz ve tüm çalışanlarımız, sürdürülebilir enerji alanında öncülük yapan bir kampüste çalışıyor olmaktan gurur duyacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.