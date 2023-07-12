Elektrik üreticisi Enerjisa Üretim, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun altyapısını ve donanımını modernize etmek için iş birliğine imza attı. Bu iş birliğiyle laboratuvar, atölye ve dersliklerin yeni teknoloji ve gereksinimlere uygun bir şekilde güncellenmesi hedefleniyor. İş birliği kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eğitim ve kapasite geliştirme alanında çalışmaların da yapılması hedefleniyor.

Akademik personel ve öğrencilerin yetenek ve bilgilerini artırmak adına çeşitli eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenlenerek, yenilenebilir enerji teknolojileri, İngilizce dil becerileri ve sosyal beceriler eğitimi gibi konuları kapsayan çeşitli eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Çalışmalar kapsamında ödüllendirme programı sayesinde başarıların da teşvik edilmesi amaçlanıyor. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun dönüşümü kapsamında, sektör paydaşları, üreticiler, YÖK ve diğer ilgili kuruluşlar arasında da yakın ilişkiler kurulması ve yeni iş birliklerinin yaratılması hedefleniyor.

"KIZ ÖĞRENCİLERİN SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

İmza töreni öncesi konuşan Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, "Eğitim konusu Enerjisa Üretim olarak kritik olarak değerlendirdiğimiz başlıklar arasında yer alıyor. Geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimize destek vermek bizim için oldukça önemli. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 2 kapsamında 2026 sonuna kadar hayata geçireceğimiz 1000 MW rüzgar santrali yatırımlarımızı göz önünde bulundurduğumuzda meslek yüksekokulları hem şirketimiz hem de sektörümüz için önemli bir fırsat. Manisa CBÜ, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yaptığımız iş birliği ile sektördeki gelişime ve insan kaynağının gelişimine katkıda bulunmaya odaklanıyoruz. Enerjisa Üretim olarak, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini her zaman ön planda tutuyoruz. Proje ile kız öğrencilerin sayısını artırmayı ve tüm öğrencilere eşit fırsatlar sağlamayı hedefliyoruz. Enerjisa Üretim bugün 23 santrali ile rüzgar, güneş, hidro, linyit, doğalgaz gibi 5 farklı teknolojiyi aynı anda bilen, kullanabilen insanların çalıştığı bir organizasyon. Staj imkanı sağladığımız gibi bu okullarda okuyan öğrencilerimize santrallerimizde çalışma imkanı sunacağız" diye konuştu.

"TEKNİK BİLGİ VE DONANIMLA SAHADA UYGULAMALARINI HAYATA GEÇİRECEKLER"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ise üniversitelerin yerleştirdikleri, istihdam ettikleri öğrencilerin sıralamasına, kalitesine göre bir sıralamaya gireceğini vurguladı. Prof. Dr. Ataç, "Çok büyük bir zincirimizin halkasına birini daha ekliyoruz. Enerjisa Üretim yapacağımız bu protokolle öğrencilerimizin burada, alternatif enerji kaynaklarında ve yenilenebilir enerji kaynaklarında yararlanmasını sağlayarak istihdamı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz teknik bilgi ve donanımla sahada uygulamalarını hayata geçirecek. Enerjisa kendi bünyesindeki alt yapı desteğin bizim okulumuzun öğrencileri için kullanacak" dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Ataç ve Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale iş birliği protokolünü imzaladı.