Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, Cahit E. yönetimindeki otomobil, sosyal medya içerik üreticisi Zelal Işıl Özdemir'in kullandığı araçla çarpıştı. Kazada, Enes Batur Sungurtekin, Zelal Işıl Özdemir ve diğer iki yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan yaralıların durumları iyi.

"İyiyiz, sorun yok"

Kaza sonrası sosyal medyanın gündemine oturan Enes Batur Sungurtekin, 4,6 milyon takipçisine Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Merak edip soran herkese sevginiz ve dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Kimsenin sağlığı tehlikede değil. İyiyiz ve sorun yok" dedi.

Kazanın detayları

D-605 kara yolu Karasakallar mevkiinde meydana gelen kazada, Zelal Işıl Özdemir'in idaresindeki araç, Cahit E.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, yaralıları hızla hastaneye sevk etti. Enes Batur Sungurtekin ve Zelal Işıl Özdemir Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.