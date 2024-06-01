Enes Ünal'ın sakatlığı hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal’ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes’in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı."

Öncesinde sakatlık nedeniyle Çağlar Söyüncü'nün kadrodan çıkarıldığı, Bertuğ Yıldırım'ın ise Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildiği bilgisi de paylaşılmıştı.